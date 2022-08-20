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Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не признает вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, члены которой посетили врача в одном из ИВС столицы.

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