Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не признает вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, члены которой посетили врача в одном из ИВС столицы.