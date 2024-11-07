Житель Мордовии задержан за передачу данных Украине об оборонных предприятиях

УФСБ России В Мордовии задержали мужчину, передававшего данные Украине об оборонных предприятиях республики и местах прохождения военных грузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.
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