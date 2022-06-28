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Первый заместитель постпреда РФ при ООН указал на попытку властей Украины выпросить больше оружия у НАТО

Первый заместитель постпреда РФ при ООН указал на попытку властей Украины выпросить больше оружия у НАТО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседаний Совбеза ООН всеми силами пытается склонить участников саммита НАТО поставлять больше оружия на Украину.

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