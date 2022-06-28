Первый заместитель постпреда РФ при ООН указал на попытку властей Украины выпросить больше оружия у НАТО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседаний Совбеза ООН всеми силами пытается склонить участников саммита НАТО поставлять больше оружия на Украину.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседаний Совбеза ООН всеми силами пытается склонить участников саммита НАТО поставлять больше оружия на Украину.
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