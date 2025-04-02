Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna simonova
    Была скорректирована ось разума планеты.Нужно ожидать еще 3,в других местахЗемлетрясение сдв...
  • Marina Bubon
    Пока пишут о панике Зеленского, Зеленский бьет по мирным жителям России. Может, пора признать, что мы ничего не мож...Зеленский в паник...
  • Андрей
    А что, "толстенькое пузико" как ждало, так и ждёт приказа сверху? А его все нет и нет?Россию бомбят, а ...

Незаконная миграция в Иркутске: задержаны две женщины за 230 фиктивных виз

Незаконная миграция в Иркутске: задержаны две женщины за 230 фиктивных виз

В Иркутске задержали двух женщин за организацию незаконной миграции для более 230 иностранцев. Местная предпринимательница и её знакомая заключали фиктивные трудовые договоры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх