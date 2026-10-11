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Русский Днепропетровск

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Центробежные силы работают: что ждёт Запад, который пытается восстановить потерянную гегемонию

Центробежные силы работают: что ждёт Запад, который пытается восстановить потерянную гегемонию

Ростислав Ищенко 11 октября 2026 г., 8:09   В предыдущем материале мы рассматривали «концепцию Рубио», предполагающую новую консолидацию Запада под ….

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