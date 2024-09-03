Сотни тысяч киргизов, таджиков и узбеков поступили в вузы Москвы. Кто и зачем замещает русских студентов иностранцами?

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Комментарии
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Silver Kont
Он не вылетит, папа баранов из кишлака привезёт много, чтобы его барана не отчислили...
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1 час.
мв
михаил валеев
Вы сейчас написали что наши профессора все взяточники? Тогда лучше их в тюрьме перевоспитать. А может и нет.
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1 час.
Nina Данилова
Вот интересно читать,что из кишлаков приезжают и поступают в наши институты,и тут же статьи,что они почти не гоаорят по русски.Уважаемые писатели определитесь
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1 час.

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