Сотни тысяч киргизов, таджиков и узбеков поступили в вузы Москвы. Кто и зачем замещает русских студентов иностранцами?

Телеканал "78" «Не дадим воспитывать детей»: таджики взбунтовались против притока учителей из России для местных школ Россия направила в Таджикистан больше учителей русского языка и других предметов в рамках госпрограммы.
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