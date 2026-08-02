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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенкову вручили арбуз с надписью «Лучший игрок матча» после 3:0 с «Оренбургом». Хавбек «Зенита» сделал хет-трик

Полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову подарили арбуз в качестве приза лучшему игроку матча с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ.

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