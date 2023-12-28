Батальон Богдана Хмельницкого, сформированный из пленных украинцев, провёл бой с ВСУ

Участники необычного экспериментального батальона прошли проверку боем.Военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого Кирилл Спасский рассказал корреспондентам РИА Новости о том, что не так давно он и его сослуживцы приняли свой первый бой со своими бывшими соотечественниками.