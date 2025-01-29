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Татьяна Монтян: Грантоедов спасают за счёт бюджета Украины

Татьяна Монтян: Грантоедов спасают за счёт бюджета Украины

Зеленский спешит на помощь грантоедам: он уже пообещал, что оставшимся без американского финансирования помогут за счёт средств бюджета Украины, за гранты для остальных попробуют договориться с Евросоюзом.

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