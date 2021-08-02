В МВД сообщили о росте числа преступлений в интернете за полгода на 20,3%

В МВД сообщили, что по итогам шести месяцев 2021 года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 20,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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