Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома

Сергей ЕПолитикаАукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну съездил в Россию, чтобы договориться о поставках газа.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVAvasul asdЭх Санду, получила по самую МандуДина СкребецСами обменяли на неё Додона. Хотелось Европы? Нате вам её.МВМстислав ВодянойДа простому работяге, по хрен кто там у власти. Простой работяга думает только о том где, можно больше заработать. А заработать больше, чтобы хватило и на газ и на всё остальное можно только на Западе. Поэтому пока для работяг есть возможность трудится на Западе, они продолжат выбирать прозападную власть. Такая же ситуация и на Украине и в прибалтийских республиках, да и вообще во всех странах бывшего соцлагеря.Stilianos KanakidisВодяной ты был на этом Западе на заработках, нет 100%, так что не пи.ди. Каждый народ получает то, чего и кого он хочет, то есть его тусуют так, как фокусник тусует колоду карт и в нужный момент вытаскивает нужную карту. Мораль : "Фокусник хороший, народный нужен".виктор алексеевПОЕДЬ И ПОПРОБУЙ ЗАРАБОТАТЬ НА ЗАПАДЕ, а звиздеть с дивана можно.....МВМстислав ВодянойНу, НУ! Бухти про хорошего фокусника и о подобной ху.не, только простым молдаванам от этого не легче.Вадим АбдурашитовРусофобским странам - газ по максималке! И не слушать никаких Додонов и Медведчуков, которые от лица "бедствующего" народа просят льготы (раз их народ страны не выбрал, значит они не представляют народ своей страны). Каждый должен получать по делам своим!Анна ЛисовскаяЭту румынскую курицу предупреждали, что ее вояж на крымскую платформу ей аукнется. Курица не одупляет, видать, что говорят в Кремле. Повторять никто по десять раз не будет. Пару зим позамерзают-на третью глядишь, и мозг работать начнет.ВКВячеслав Кормилицынникаких послаблений, все по европейским ценам.SMSergey MosyaginКакие они странные...Лить грязь можно на Россию и рвать связи. , а покупать газ по ценам ЕС неможно...Пора определиться- РФ враг, друг, деловой партнер? РФ проживет, а вот Молдова? Деловой партнер-так какие скидки?Комментировать
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