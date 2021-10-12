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  • Надежда
    Если мерзавка снулая не приехала с баулом печенья, это не значит, что она не предпримет попытку искалечить души нашим..."Плохо стыкуются"...
  • Sergey Mosyagin
    Какие они странные...Лить грязь можно на Россию и рвать связи. , а покупать газ по ценам ЕС неможно...Пора определить...Аукнулась русофоб...
  • Галина Назарова
    на каждую хитрую жопу найдется хитрый буй с винтомА если отключим газ?

Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома

Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну съездил в Россию, чтобы договориться о поставках газа.

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vasul asd
Эх Санду, получила по самую Манду
Дина Скребец
Сами обменяли на неё Додона. Хотелось Европы? Нате вам её.
Мстислав Водяной
Да простому работяге, по хрен кто там у власти. Простой работяга думает только о том где, можно больше заработать. А заработать больше, чтобы хватило и на газ и на всё остальное можно только на Западе. Поэтому пока для работяг есть возможность трудится на Западе, они продолжат выбирать прозападную власть. Такая же ситуация и на Украине и в прибалтийских республиках, да и вообще во всех странах бывшего соцлагеря.
Stilianos Kanakidis
Водяной ты был на этом Западе на заработках, нет 100%, так что не пи.ди. Каждый народ получает то, чего и кого он хочет, то есть его тусуют так, как фокусник тусует колоду карт и в нужный момент вытаскивает нужную карту. Мораль : "Фокусник хороший, народный нужен".
виктор алексеев
ПОЕДЬ И ПОПРОБУЙ ЗАРАБОТАТЬ НА ЗАПАДЕ, а звиздеть с дивана можно.....
Мстислав Водяной
Ну, НУ! Бухти про хорошего фокусника и о подобной ху.не, только простым молдаванам от этого не легче.
Вадим Абдурашитов
Русофобским странам - газ по максималке! И не слушать никаких Додонов и Медведчуков, которые от лица "бедствующего" народа просят льготы (раз их народ страны не выбрал, значит они не представляют народ своей страны). Каждый должен получать по делам своим!
Анна Лисовская
Эту румынскую курицу предупреждали, что ее вояж на крымскую платформу ей аукнется. Курица не одупляет, видать, что говорят в Кремле. Повторять никто по десять раз не будет. Пару зим позамерзают-на третью глядишь, и мозг работать начнет.
Вячеслав Кормилицын
никаких послаблений, все по европейским ценам.
Sergey Mosyagin
Какие они странные...Лить грязь можно на Россию и рвать связи. , а покупать газ по ценам ЕС неможно...Пора определиться- РФ враг, друг, деловой партнер? РФ проживет, а вот Молдова? Деловой партнер-так какие скидки?

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