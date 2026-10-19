Полиция Германии заявила о новой «атаке» на аэропорт Лейпцига Немецкие СМИ раскручивают новую историю с якобы «атакой на Лейпциг» На сей раз, по сообщениям немецких СМИ, в минувшие выходные было обнаружено повреждение северного ограждения аэропорта Лейпциг/Галле.