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В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти от оспы обезьян

В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти от оспы обезьян

В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося оспой обезьян. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на еженедельный доклад бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

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