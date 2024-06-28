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МОК: «Нейтральные атлеты имеют право на проживание в олимпийской деревне и материально-техническую поддержку, необходимую для участия в Играх»

Российских спортсменов допускают на Игры в нейтральном статусе. «Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, нейтральные атлеты имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на материально-техническую поддержку, необходимую для их участия в Играх», – рассказал представитель МОК.

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