МОК: «Нейтральные атлеты имеют право на проживание в олимпийской деревне и материально-техническую поддержку, необходимую для участия в Играх»

Российских спортсменов допускают на Игры в нейтральном статусе. «Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, нейтральные атлеты имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на материально-техническую поддержку, необходимую для их участия в Играх», – рассказал представитель МОК.