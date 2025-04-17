Просто задел плечом в метро: борец-южанин отправил на больничную койку незнакомца

Русский Колоколъ Южанин - в синей куртке на переднем плане. А кто на самом деле был не прав? Алексей НИКИТИН Забыл про поезд Прокуратура Москвы разместила в своем паблике видеоролик – запись камеры наблюдения со станции метро "Мичуринский проспект".