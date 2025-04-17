Просто задел плечом в метро: борец-южанин отправил на больничную койку незнакомца

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Karmadon
Впечатление, что наши &quot;правоохранительные органы&quot; у мигрантских диаспор с руки кормятся.
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4 час.
Валентина смольникова
Сразу высылать урода.
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3 час.
Михалыч
Уже создана армия уличных бойцов. Ждут только сигнала. А у МВД дефицит кадров.
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1 час.
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