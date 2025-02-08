Зеленский поддержал идею Трампа о сделке по урегулированию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею сделки по урегулированию конфликта, но с надлежащими гарантиями безопасности, в том числе за счет того, что Украина готова расплачиваться с США минералами в качестве платы за военную поддержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии