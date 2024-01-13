В Самаре полицейские совместно с представителями Общественного совета провели профилактическую лекцию на тему мошенничества

По инициативе Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по городу Самаре, прошла профилактическая лекция для председателей советов многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости и жилищно-строительных кооперативов.
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