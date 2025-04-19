Хәзәр каһанлыгы, Борынгы Русь һәм Мәскәү патшалыгындагы мөселманнар турында лекция узачак

Сишәмбе, 22 апрельдә, Мәскәү Ислам белгече Кирилл Семенов «Миллиард.Татар» лекторие кысаларында «Россиядә Ислам тарихы: Мәрван походыннан алып Мәскәү җирендәге татарларга кадәр» дигән лекция белән чыгыш ясаячак.
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