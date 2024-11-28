Европа в панике: Трамп оставляет Украину на милость России

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Европа встревожена возможным прекращением военной помощи Украине со стороны США, поскольку континент пока не сможет самостоятельно поддерживать Киев в противостоянии с Россией.
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