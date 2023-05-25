Байден начинает искать, кто виноват, что он проиграл Путину

Америка прям включила режим берсерка с лозунгом «не отступать и не сдаваться», и метёт такую удивительную чушь, что возникает лишь один вопрос: а у них в порядке ли вообще с чувством реальности? Ведь у их подопечного, отправленного отдуваться вместо хозяев, всё уже настолько плохо, что не очень понятно, о чём Штаты думают, но слушая их, полное ощущение, что думают они только о вариантах победы! Которой непонятно только с чего бы взяться… Так в чём дело? Головушкой они там повредились что ли, если даже старик Киссинджер, который, вроде, всю жизнь в облаках не витал, начал такие волшебные сказочки и басенки всем рассказывать?.