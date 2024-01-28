ВСУ за сутки потеряли около 270 солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях

Потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили около 270 солдат за сутки. Украинские войска также лишились шести автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", двух боевых бронированных машин, САУ "Акация" и гаубицы Д-20.