ВСУ за сутки потеряли около 270 солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях

Потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили около 270 солдат за сутки. Украинские войска также лишились шести автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", двух боевых бронированных машин, САУ "Акация" и гаубицы Д-20.
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