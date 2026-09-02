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Царьград

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Русгидро введет новые электросети к парку на Камчатке

Русгидро введет новые электросети к парку на Камчатке

Компания "Русгидро" ввела в эксплуатацию новую подстанцию и линию электропередачи в 110 кВ около Петропавловска-Камчатского для снабжения "Парка Три вулкана".

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