Саперы рассказали об оставленных ВСУ «сюрпризах» в Курской области

Юрий Золотарев

Да-а... «Постоянно читаю, что Украина разваливается на глазах. Люди, а вы сами были там, лично? Могу сказать, не верьте всему, что пишут в интернете. Прекрасные люди, восхитительная еда. Абсолютно европейский уровень. Чувствуется, что всё развивается и становится только лучше, чем было! Пожалуй, Украина – одна из лучших гостиниц Москвы».