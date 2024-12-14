Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» разминируют территорию населенных пунктов в приграничных районах Курской области, оставленных боевиками ВСУ после отступления.
Саперы рассказали об оставленных ВСУ «сюрпризах» в Курской области
Комментарии
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Юрий Золотарев
Да-а... «Постоянно читаю, что Украина разваливается на глазах. Люди, а вы сами были там, лично? Могу сказать, не верьте всему, что пишут в интернете. Прекрасные люди, восхитительная еда. Абсолютно европейский уровень. Чувствуется, что всё развивается и становится только лучше, чем было! Пожалуй, Украина – одна из лучших гостиниц Москвы».
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6 час.
Юрий Золотарев
Мно-ого, очень много ГО-НА оставляют после себя бандероублюдки! СУТЬ у них такая, разрушительная. НЕлюди они! Нет им места среди ЛЮДЕЙ!
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6 час.
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