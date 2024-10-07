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Срочно! Иностранные наемники расстреляли мирных жителей Курской области: о чем рассказали свидетели расправы

Срочно! Иностранные наемники расстреляли мирных жителей Курской области: о чем рассказали свидетели расправы

По словам местных жителей Суджи, среди боевиков можно было услышать акцент, характерный для Балтики. В то же время другая группа наемников производила обыск у гражданских лиц, издеваясь над пожилыми и больными людьми, которые не смогли покинуть опасную территорию.

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