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Жители Сеуты выступили против открытия приюта для 900 мигрантов у детской школы

Жители Сеуты выступили против открытия приюта для 900 мигрантов у детской школы

Жители испанской Сеуты попытались помешать созданию приюта примерно для 900 мигрантов рядом с детским садом «Нуэстра Сеньора де Африка».

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