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Царьград

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Игорь Сечин обещал стабильные поставки бензина в сети «Роснефть»

Игорь Сечин обещал стабильные поставки бензина в сети «Роснефть»

Игорь Сечин, глава «Роснефти», заверил, что их АЗС работают без перебоев. Очереди возникают из-за проблем на других сетях.

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