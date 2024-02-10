Шольц эмоционально отреагировал на интервью Путина Карлсону

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом, канцлер Германии Олаф Шольц выразил свою критику по поводу заявлений российского лидера Владимира Путина, которые, по мнению Шольца, содержат ложные сведения об истории российско-украинского конфликта.
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