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Борьбу с коррупцией в ФТС победили взятки

Борьбу с коррупцией в ФТС победили взятки

Сегодня 1,4K прочитали Как стало известно “Ъ”, в Москве отдали под суд бывшего главного борца с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС) генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток.

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