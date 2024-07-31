Борьбу с коррупцией в ФТС победили взятки

Сегодня 1,4K прочитали Как стало известно “Ъ”, в Москве отдали под суд бывшего главного борца с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС) генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток.