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Царьград

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Александр Ткачев рассказал о влиянии билингвизма на мозг

Александр Ткачев рассказал о влиянии билингвизма на мозг

Врач-невролог Александр Ткачев обсудил с RT частичную пользу билингвизма для мозга. Он отметил, что использование двух языков способствует увеличению когнитивного резерва.

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