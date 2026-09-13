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Дворцовый и Троицкий мосты в Петербурге подсветят цветами Международного фестиваля молодежи

Вечером 13 сентября в Санкт-Петербурге Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура, будут подсвечены цветами Международного фестиваля молодежи.

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