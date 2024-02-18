Школьников Поморья приглашают на всероссийский конкурс

Он посвящён семейным традициям и реализуется в рамках Года семьи в России, объявленным главой государстваОн посвящён семейным традициям и реализуется в рамках Года семьи в России, объявленным главой государстваОсновная задача проекта — популяризация семейных ценностей и поддержка института семьи, материнства, отцовства и детства.