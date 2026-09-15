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Живая Кубань

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Украина ударила по югу России. В Таганроге после ракетной атаки повреждены жилые дома, школа и склады Ozon

Украина ударила по югу России. В Таганроге после ракетной атаки повреждены жилые дома, школа и склады Ozon

Украина ударила по югу России. В Таганроге после ракетной атаки повреждены жилые дома, школа и склады OzonТаганрог минувшей ночью оказался под массированным ракетным обстрелом.

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