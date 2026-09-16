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Царьград

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Туткышбаев предложил провести "Силу Байкала" через Казахстан

Туткышбаев предложил провести "Силу Байкала" через Казахстан

Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на форуме TNF-2026 выразил готовность поддержать проект газопровода "Сила Байкала" через территорию республики.

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