Qualcomm и Mediatek напряглись: чипы Xiaomi создают 2500 человек, компания тратит на это миллиарды долларов

Китайский производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi планирует инвестировать не менее 50 млрд юаней (6,93 млрд долларов США) в разработку микросхем в течение как минимум 10 лет, начиная с 2021 года.
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