Новогодняя композиция «Торшер-ёлка»

Если у вас малогабаритная квартира, а поставить ёлочку всё равно хочется, сделайте новогоднее дерево из торшера! Из картона сделайте каркас, который будет служить в качестве абажуру: вырежьте фигуру в форме полукруга.
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