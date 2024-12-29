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Свежие комментарии

Новогодняя композиция «Торшер-ёлка»

Новогодняя композиция «Торшер-ёлка»

Если у вас малогабаритная квартира, а поставить ёлочку всё равно хочется, сделайте новогоднее дерево из торшера! Из картона сделайте каркас, который будет служить в качестве абажуру: вырежьте фигуру в форме полукруга.

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