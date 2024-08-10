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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Как сообщается, Intel Panther Lake предназначен только для мобильных устройств, чипы...

Как сообщается, Intel Panther Lake предназначен только для мобильных устройств, чипы...

Как сообщается, Intel Panther Lake предназначен только для мобильных устройств, чипы Nova Lake для ПК заменят Arrow LakeУ Intel есть несколько семейств клиентских ЦП следующего поколения в работе, но, похоже, в дальнейшем все станет немного запутанным.

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