Как сообщается, Intel Panther Lake предназначен только для мобильных устройств, чипы Nova Lake для ПК заменят Arrow LakeУ Intel есть несколько семейств клиентских ЦП следующего поколения в работе, но, похоже, в дальнейшем все станет немного запутанным.
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