Ящик «Пандоры»: как российская сигнализация оказалась в британской полиции

Ну а в новейшей истории есть ли продукция, изготавливаемая в России и востребованная в современном мире, или хотя бы в Европе? В Великобритании случилась очередная напасть, стали массово угонять автомобили, и не гражданские, а полицейские.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)