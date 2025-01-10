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Ящик «Пандоры»: как российская сигнализация оказалась в британской полиции

Ящик «Пандоры»: как российская сигнализация оказалась в британской полиции

Ну а в новейшей истории есть ли продукция, изготавливаемая в России и востребованная в современном мире, или хотя бы в Европе? В Великобритании случилась очередная напасть, стали массово угонять автомобили, и не гражданские, а полицейские.

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