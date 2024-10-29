Бондарчук прервал молчание на фоне слухов о расставании с Андреевой

Официальных заявлений супруги не делали и стараются в беседах избегать острых тем.Фёдор Бондарчук, которого заподозрили в расставании с супругой актрисой Паулиной Андреевой, прервал молчание, но так и не раскрыл, идёт ли у пары дело к разводу.