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Царьград

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ЕС выделил Украине 1 млрд евро на фоне замораживания российских активов

ЕС выделил Украине 1 млрд евро на фоне замораживания российских активов

Европейская комиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредита G7, покрываемого из замороженных российских активов.

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