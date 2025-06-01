Представлен пикап JAC T9 PHEV Australian Edition: три мотора, зарядка и правый руль

Компания JAC Motors провела официальную премьеру нового пикапа Hunter PHEV Australian Edition на автосалоне Greater Bay 2025 в Китае, ознаменовав тем самым мировой дебют своего подключаемого гибридного пикапа с правым рулем (в России машина ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии