На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись две фуры

По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 марта, в Крестецком районе на 450 километре автотрассы М-10, около деревни Долгий Мост.
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