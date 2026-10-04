Строгий запрет: в Церкви раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры

Священнослужитель объяснил, почему Церковь не благословит союз двух братьев и двух сестер.Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, иерей Филипп Ильяшенко, в беседе с «Абзацем» разъяснил позицию Церкви относительно союзов между близкими родственниками.
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