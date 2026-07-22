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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран недоволен положением в «Барсе» и условиями продления контракта. Форварду нравится предложение «ПСЖ» (ElDesmarque)

Ферран Торрес может уйти в «ПСЖ» из «Барселоны». По данным ElDesmarque, нападающий считает предложение «блауграны» о продлении контракта недостаточным как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения спортивных возможностей.

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