В Барнауле на фоне сильного тумана задержали самолет

Воздушное судно рейса Домодедово — Барнаул прибудет и вылетит обратно позже назначенного времени Самолет авиакомпании Ural Airlines, который летит из московского Домодедова в Барнаул, прибудет в пункт назначения с задержкой, следует из онлайн-табло на сайте барнаульского аэропорта.