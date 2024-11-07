Депутат ГД с Алтая призвала женщин отказаться от дутых губ и отношений с папиками

По словам Нины Останиной, главное в женщине — это целомудрие У женщины не должно быть дутых губ и отношений с "папеньками", заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина.