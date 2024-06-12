Украинский пленный рассказал о линии обороны ВСУ под Харьковом

Пленный ВСУ Доценко: линию обороны у села Липцы не достроили до наступления РФ Украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал о том, что линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Липцы в Харьковской области начала строиться около двух месяцев назад, но работы не были завершены до начала наступления российских войск.