Украинский пленный рассказал о линии обороны ВСУ под Харьковом

Пленный ВСУ Доценко: линию обороны у села Липцы не достроили до наступления РФ Украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал о том, что линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Липцы в Харьковской области начала строиться около двух месяцев назад, но работы не были завершены до начала наступления российских войск.
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