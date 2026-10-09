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Спорт Уик-Энд

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Анна Погорилая отозвалась на исполнение короткой программы Александрой Трусовой (Игнатовой) в Алма-Ате

Анна Погорилая отозвалась на исполнение короткой программы Александрой Трусовой (Игнатовой) в Алма-Ате

Игнатова лидирует на турнире серии «Челленджер» в Алма‑Ате (Казахстан) после короткой программы, набрав 77,39 балла.

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