Семья украинских военнопленных вступила в батальон имени Хмельницкого в составе ВС РФ

Украинский пограничник Кирилл Спасский, попавший в плен в ходе российской СВО по защите Донбасса, встретил своего отца, семья приняла совместное решение стать участниками добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого в составе ВС РФ.
Украинский пограничник Кирилл Спасский, попавший в плен в ходе российской СВО по защите Донбасса, встретил своего отца, семья приняла совместное решение стать участниками добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого в составе ВС РФ.
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