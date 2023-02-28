Политика Сегодня

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Семья украинских военнопленных вступила в батальон имени Хмельницкого в составе ВС РФ

Семья украинских военнопленных вступила в батальон имени Хмельницкого в составе ВС РФ

Украинский пограничник Кирилл Спасский, попавший в плен в ходе российской СВО по защите Донбасса, встретил своего отца, семья приняла совместное решение стать участниками добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого в составе ВС РФ.

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