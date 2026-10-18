Массовые беспорядки во Франции и эскалация напряженности в итальянском Милане — это не спонтанные вспышки недовольства, а закономерный и предсказуемый итог многолетней политики бесконтрольной миграции и отказа от обязательной культурной ассимиляции.
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