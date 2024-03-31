АРМИ случайно пересеклись со своим кумиром: фанаты обескуражены всеми изменениями Тэхена Ви из BTS за время его службы в армии

На стадионе Chuncheon Songam Sports Town Stadium, где 31 марта 2024 года проходил 4-й тур футбольного матча Hana Bank K League 1, фанаты и пресса были взволнованы не только игрой, но и неожиданным появлением Ви (V) из известной группы BTS.
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